Kış günü evsiz kalan aileye sevgi eli uzatıldı

Denizli’de uzun yıllar hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, kış günü evi yanan Gümüşten ailesine sahip çıktı. Olayı haber alır almaz oğlunun yanına gelen Canpolat Gümüşten, “Ben gelmeden Sevgi Eli’miz geldi, Allah razı olsun” dedi.

Denizli’de yaşanan talihsiz olay Anafartalar Mahallesi’nde 25 Ocak 2022’de meydana geldi. Elektrik kaçağından çıktığı ifade edilen yangında Gümüşten ailesinin tüm eşyaları küle döndü. Yangından kurtulan Veli Gümüşten, eşi, 1 buçuk ve 2 bçuk yaşlarındaki çocukları kış günü sokakta kaldı. Yangını kısa sürede söndüren Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın durumu haber vermesi üzerine aynı gün harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli evsiz kalan aileye umut oldu. Tüm eşyaları ile birlikte evleri yanan ailenin imdadına Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli yetişti. Sevgi Eli ekipleri hayırseverlerin bağışladığı eşyalarla ailenin tüm eşyalarını yenileyerek aynı mahallede kiralanan evlerine yerleştirdi. Kış günü evsiz kalan Gümüşten ailesi kısa sürede sıcak bir yuvaya kavuşmanın sevincini yaşadı.

“Allah devletimize zeval vermesin”

Olayı haber alır almaz Afyonkarahisar’dan oğlunun yanına gelen Veli Gümüşten’in babası Canpolat Gümüşten, çocuklarına sahip çıkan Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti. Baba Gümüşten, "Oğlumun evi yandı. Ben gelmeden Sevgi Eli’miz geldi. Allah razı olsun. Osman Zolan Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu gibi kurumların çoğalmasını ve yardımların devam etmesini dilerim. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

“Aileye ‘biz buradayız’ denildi”

Yangına tanık olan komşu Ramazan Baydemir ise talihsiz olayı anlatarak yapılan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Baydemir, "İtfaiye ekipleri gider gitmez, daha ailenin babası gelmeden, itfaiye ekipleri kendi yerine varmadan Büyükşehir Sevgi Eli yardıma geldi. Bu olay bizi çok mutlu etti. Aileye ‘biz buradayız’ denildi. Osman Zolan Başkanımız adına tanımadığımız insanlar geldi. Biz, ailesi ne kadar istesek de bu eşyaları döşeyemezdik. Her şey için teşekkür ederiz. Sevgi Eli bizlere yardım ediyorsa, biz de Sevgi Eli’ne yardım edelim, biz de onlara destek olalım" ifadelerini kullandı.

Başkan Zolan’dan geçmiş olsun mesajı

Talihsiz olayı yaşayan Gümüşten ailesine geçmiş olsun mesajını ileten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yangında herhangi bir can kaybının yaşanmamasının çok sevindirici olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı’nın evdeki yangını Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli ekiplerinin ise yüreklerdeki yangını söndürdüğünü kaydeden Başkan Zolan, “Denizli’mizde yaşayan herkesin mutluluğu ve huzuru için gayret etmeye devam ediyoruz. Allah’ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Sevgi elini uzatarak birlik ve beraberliğimizi arttıran hayırsever hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.