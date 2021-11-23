Kış dönemi trafik güvenliği toplantısı yapıldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Kış Dönemi İl Trafik Güvenliği Toplantısı, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında yapıldı.

Denizli’de kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi, vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri, can ve mal güvenliğinin korunması ve trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacı ile düzenlenen ‘Kış Dönemi İl Trafik Güvenliği Toplantısı’ Vali Ali Fuat Atik başkanlığında yapıldı.

Valilikte düzenlenen toplantıya Vali Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Veysel Yanık, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkan Yrd. Necdet Yılmaz, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü görevlileri, Karayolları 27. Şube Şefi Muhammet Sait Arıduman ile diğer ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekip amirlerince genel ve teknik bilgiler verildi.