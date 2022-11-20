Kırmızı grupta Çal Belediyespor evinde rahat kazandı

1 mağlup ederek haftayı 3 puan ile kapadı.

Süper Amatör Ligi Kırmızı Grup, 6. haftasında evinde Denizligücü ile karşılaşan Çal Belediyespor rakibini; Samet Deniz (3), Batuhan Bozkurt ve Aykut Urkay’ın attığı gollerle 5-1 mağlup ederek haftayı 3 puan ile kapadı.

Siyah Beyazlılar bu sonuçla yenilmezlik unvanını sürdürürken bir puan fark ile liderliğini devam ettirdi. Karşılaşmayı değerlendiren Çal Belediyespor Kulüp Başkanı Adnan Tatar, rakibe saygı çerçevesinde iyi bir karşılaşma olduğuna vurgu yaptı. Tatar, “Güzel bir maç oldu. Rakibimiz de genç bir takımdı. Futbol oynamaya çalıştılar. Oyunu çirkinleştirecek bir şey olmadı. Namağlup gidiyoruz İnşallah sonuna kadar ligi namağlup bitiririz. Hocalarımıza oyuncularımıza, kaptanlarımıza ve Futbol Şube Sorumlumuz İbrahim arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Maçı iyi yönettiler. Güzel bir sonuç” dedi.

“Sakatlık olmadan BAL’a çıkacağız”

Hedeflerinin Bölgesel Amatör Lig olduğunu söyleyen Başkan Tatar “ Bu hedef doğrultusunda takım kurduk. İnşallah kazasız belasız sakatlık olmadan BAL’a çıkacağız. Grubumuz fena değil. İyi takımlardan oluşuyor. Böyle olunca güzel oluyor zaten. Güzel futbol olsun. Seyir zevki yüksek olsun. Seyirciye hitaben iyi oyun olsun, seyircilere güzel futbol seyrettirelim. Şenlik içinde Bölgesel Amatör Lige çıkalım diyorum” ifadelerini kullandı.

“Bizim için ölçü olan bir maç değildi”

Oynanan oyun ve gösterilen performanstan genel anlamda memnun olduğuna dikkat çeken Çal Belediyespor Teknik Sorumlusu Hasan Kaplan da “Bu gün Gençlergücü ile ligin altıncı karşılaşmasına çıktık. Gençlerden kurulu bir takım. Bizde bu gün rotasyon yaptık. Oynamayan oyuncularımızı, genç oyuncularımızı değiştirerek oynadık ve 3 puanı aldık. Bizim için ölçü olan bir maç değildi. İlk haftadan itibaren geriye doğru baktığımızda azimle çalışan bir Çal Belediyespor takımı olduğunu görürsünüz. Güzel iyi bir ekip olduk. Önümüzde Bağbaşı Zeytinköyspor maçı var. Aynı ciddiyetle hazırlanıp önümüze bakarak hedefimiz olan Süper Amatör Liginin play off maçlarına hazırlanmak inşallah önümüzdeki haftada 3 puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.