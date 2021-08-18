banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gemide 47 kişi açlık ve susuzluktan öldü
Gemide 47 kişi açlık ve susuzluktan öldü
Burak Elmas:
Burak Elmas: "Marcao'ya gereken cezayı vereceğiz"
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu yıl fındık dalda kalmadı
Bu yıl fındık dalda kalmadı

Kınalı koçlar şehir merkezine iniyor

Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit Mahallesinde 8 Asırdır sürdürülen Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı etkinliğinin tanıtımı için yarın kortej yürüyüşü düzenlenecek.

DENİZLİ 18.08.2021, 22:56
Kınalı koçlar şehir merkezine iniyor

Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit Mahallesinde 8 Asırdır sürdürülen Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı etkinliğinin tanıtımı için yarın kortej yürüyüşü düzenlenecek.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Kınalı koçlarla birlikte Denizli’de yapacağımız yürüyüşe tüm halkımız davetlidir” dedi.

Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan ve bu yıl 848.’ncisi düzenlenecek olan Sudan Koyun Geçirme Yarışması, 28-29 Ağustos tarihlerinde yapılacaktır. Çal Belediyesi’nin düzenlediği UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine aldığı etkinliğin tanıtımı için 19 Ağustos Perşembe günü Bayramyeri’nden, 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü yapılacak. Yürüyüş saat 18.30’da başlayacak.

Yorumlar (0)
31°
açık