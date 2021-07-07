Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Denizlili sporcular milli formayı giymeye hak kazandı

Kick Boks Türkiye Şampiyonasında 1-7 Temmuz tarihlerinde Şırnak’ta, Denizlili sporcular Türkiye Şampiyonu oldu. Her iki sporcuda Kasım 2021’de düzenlenecek olan Karadağ Avrupa Şampiyonasında milli formayı giymeye hak kazandı.

Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler Kick Boks Turnuvası 60 ilden gelen 1500 sporcunun katılımıyla Kick Boks Türkiye Şampiyonası Şırnak’ta yapıldı. Sporcular 2 ring ve 2 tatami üzerinde yaptıkları mücadelelerle milli takıma seçilmek için ter döktü. 1 ile 7 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonaya Denizli’den toplamda 5 sporcu katıldı. Pamukkale Belediyesporlu sporcular Emre Özeren Genç Erkekler Low Kick 67 kg’da, Ahmet Burak Canbeldek Genç Erkekler Kick Lıght kategorisinde 79 kg’da Türkiye Şampiyonu oldu. Doruk Spor Kulübünden Yeşim Çırpı, Büyük Bayanlar Kick Lıght 50 kg’da, Faruk Selman Çınar Kick Lıght 69 kg’da, Muhammet Can Kurt Kick Lıght 74 Kg’da Türkiye üçüncüsü oldular.

Altın madalya kazanan sporculardan Emre Özeren ile Ahmet Burak Canbeldek, 2021 Kasım ayında Karadağ’da yapılacak. Avrupa Şampiyonasında milli formayı giymeye hak kazandı.