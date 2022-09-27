Kick boks heyecanı Denizli’de yaşandı

4. İllerarası Kick Boks Ligi 3. Etap Müsabakaları hafta sonu Hasan Güngör Spor Salonunda yapıldı. Türkiye’nin tek Kick Boks Ligi olma özelliği taşıyan organizasyona 32 ilden 832 sporcu katıldı.

Denizli’de sportif organizasyonlar hız kesmeden devam ediyor. 4.’sü düzenlenen İllerarası Kick Boks Liginin 3. Etap Müsabakaları 24-25 Eylül tarihlerinde Denizli’nin ev sahipliğinde Hasan Güngör Spor Salonunda yapıldı. 80 ayrı sıklette müsabakalar yapılırken yarışmalara 32 ilden 832 sporcu ve antrenörün katılım gösterdiği kaydedildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde Pamukkale Belediyesinin destekleriyle gerçekleşen organizasyon seremoni ile başladı. İlk gün sabah saatlerinde tartıya çıkan sporcular iki gün boyunca kilolarına göre maçlara çıktı. Kıran kırana geçen maçlar izleyenlerin adeta nefeslerini keserken minderde ve ringde rekabet, müsabaka bitiminde ise dostluk görüntüleri vardı.

Organizasyonun ev sahibi Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki seremoniye katılarak sporcuların heyecanına ortak oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Örki ve İlman günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Pamukkale Belediyesporlu bir down sendromlu sporcu, gösteri maçı için ringe çıktı ve hünerlerini sergiledi. İzleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Müsabakalar sonrası dereceye giren sporcular madalyalarla ödüllendirildi.