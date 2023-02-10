Kestikleri 70 küçükbaşı deprem bölgesine gönderiyorlar

Denizli’nin Baklan ilçesinde yaşayan vatandaşlar, el ele vererek deprem bölgesine odun, kömür bağışında bulundu. İlk bağış aracı yola çıkarken, kesilen 70 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvanda ikinci araçla deprem bölgesine gönderilecek.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından başlatılan seferberlik çalışmalarına devam eden Baklanlılar, depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir organizasyona imza attı. İlçe halkının bağışladığı odun ile kömürler, depremzedelerin yakacak ihtiyacı için kullanılmak üzere yola çıktı.

Affet bölgesine yollanacak et kavurmalar hazırlanıyor

Daha çok vatandaşların desteğiyle yaklaşık 70 civarında küçükbaş, 2 büyükbaşın dualar eşliğinde kesilmesiyle elde edilen etler de yeni bir araçla deprem bölgesine sevk edilecek. Vatandaşların hep birlikte etlerin kesimini, doğranmasını gerçekleştirdi. Etler hijyen kurallarına uyarak titiz bir şekilde hazırlandı.