Kesim motoru can aldı

Denizli?nin Acıpayam ilçesinde kendisine ait kesim motorunun bakımını yapan adam, dikkatsizliği sonucu olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi?nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yalnız yaşadığı evinde bir süredir bakımı yapamadığı kesim motoruyla uğraşan Hasan Sönmez (44), düzelmeyen motorunu tamir etmeye başladı. Kesme motoruna koyduğu parçayı almadan çalıştıran Sönmez, aniden fırlayan parça boğazına denk geldi. Aldığı sert darbeyle yere yığılan Sönmez?i kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi?nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekibi, Sönmez?e yaptığı incelemede hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri Ekibi, Sönmez?in cansız bedeni ile çevrede detaylı incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Sönmez?in cansız bedeni Acıpayam Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.