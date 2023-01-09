Kepenek; “Gazeteciler toplumun ortak sesidir”

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, gazetecilerin toplumun ortak sesi olduğunu belirtti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Kepenek, gazeteciliğin fedakârlık ve özveri gerektiren bir meslek olduğuna vurgu yaptı. Gazetecilerin, farklı duygu ve düşünceleri, yaşanan olayları, mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda doğru ve tarafsız şekilde toplumla paylaşmak gibi önemli bir görevi bulunduğuna dikkat çeken Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte haberleşme ağlarının giderek çoğalmasıyla gazetecilerin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha da fazladır” ifadelerini kullandı.

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gazeteciler, kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır” sözlerini hatırlatan Kepenek, mesajını şöyle tamamladı:

“Bu vesileyle; ebediyete intikal eden değerli basın mensuplarını rahmetle anıyor, bu mesleğe gönül veren tüm basın mensuplarımıza esenlik ve meslek yaşamlarında başarılar diliyorum. Gecesini gündüzüne katarak toplumun aydınlatılması için büyük özveri ve fedakârlıkla görev yapan değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.”