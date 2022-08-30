Kepenek: “Cumhuriyetimize hayat veren büyük zaferin 100. yıldönümünü kutlamanın sevinci içerisindeyiz”

Denizli Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Kepenek, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Türk Milleti’nin yeniden doğuşunu müjdeleyen ve Cumhuriyetimize hayat veren büyük zaferin 100. yıldönümünü kutlamanın heyecanı ve sevinci içerisindeyiz. Bir asır önce Milletimizin her türlü yokluğa, imkânsızlığa ve zorluğa rağmen verdiği özgürlük mücadelesi, bağımsızlık yolunda şartlar ne olursa olsun bu milletin engellenemeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir.30 Ağustos zaferi; toprakları işgal altında olan bir milletin azimle yeniden doğuşunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kayıtsız şartsız bağımsızlığını müjdelemiştir. Bu zafer aynı zamanda tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının ve tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır. Milletimiz geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu kararlılığa ve azme sahiptir” dedi.

“Gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum”

Başkan Kepenek, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmetle andığını belirterek, “Biliyoruz ki sarsılmaz mücadele ruhunu taşıyan bu milletin evlatları, atalarından aldığı güç, cesaret ve vatan sevgisi ile her daim cennet ülkemizi koruyacak ve yüceltecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyor, bugün de aynı kararlılıkla ülkemizin güvenliği için canını feda eden şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum” diye konuştu.