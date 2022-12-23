Kepçe ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Denizli’de kepçe ile çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi, sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Şemikler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; A.K. idaresindeki 20 AL 975 plakalı otomobil ile kepçe çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve yolcuyu kurtarmak için zamanla mücadele verildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfiaye ekipleri ilk olarak yolcu kısmındaki Ü.K.’yi çıkardıktan sonra uzun uğraşlar sonucu sürücüyüde kurtardı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hurdaya dönen araç otoparka çekildi.

Yaralıların tedavisinin sürdüğü, kepçe sürücünün ise gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.