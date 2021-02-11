Kent Konseyi “Otizm bir hastalık değildir” sloganı ile dikkat çekti

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, online olarak devam ettiği Sivil Toplumu Konuşuyoruz programı kapsamında, Denizli Otizm Derneği Başkanı Burcu Bilik’i ağırladı. Otizmin bir hastalık olmadığına dikkat çekilen programda otizmli bireylerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafında online olarak düzenlenen programlara bir yenisi daha eklendi. Sivil Toplumu Konuşuyoruz adlı program ile Denizli’de bulunan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının ele alındığı söyleşinin bu kez konuğu Denizli Otizm Derneği Başkanı Burcu Bilik oldu. Online olarak gerçekleşen programa Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Denizli Otizm Derneği Başkanı Burcu Bilik ve davetliler katıldı. Pandemi süreciyle birlikte birçok dönüşüm ve değişim yaşandığını söyleyen Kent Konseyi Başkanı Değirmenci, Kent Konseyi olarak 1 yıldan bu yana çalışmaların online bir şekilde başarıyla sürdürüldüğüne dikkati çekti.

“Belediyemizin Otizm Dostu Belediye unvanı bulunuyor”

Başkan Değirmenci, “Kent Konseyi olarak online programlarımıza devam ediyoruz. Haftada en az 2 program hedefliyoruz. Otizm Derneği bizim için pozitif ayrımcılık yaptığımız bir dernek. Denizli Büyükşehir Belediyemizin Otizm Dostu Belediye unvanı bulunuyor. Bu konuda mutlu ve gururluyuz. Ailelerimize destek olma, çocuklarımıza ve derneğimize daha fazla imkân sunma anlamında bugüne kadar gayret sarf ettik. Bu süreçte de derneğimizle birlikte güzel hizmetler yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu. Otizmli bireylerin toplumda var oluşu adına çalışmalar yaptıklarını kaydeden Değirmenci, “Otizmli bireylerin topluma entegrasyonun sağlanması, sürdürülebilir politikaların oluşturulması ve toplumda otizmle ilgili farkındalığın oluşturulması anlamında bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da beraber çalışmayı murat ediyoruz” dedi.

“54 çocukta bir otizm görülüyor”

Otizmin bir hastalık olmadığına dikkati çeken Denizli Otizm Derneği Başkanı Burcu Bilik ise, otizm ile ilgili bilgileri davetlilerle paylaştı. Bilik, “Otizmi bir hastalık ya da bozukluk olarak tanımlamıyoruz. Otizm bir farklılıktır. Otizmli bireyler eğitim, sosyal yaşama katılım, istihdam gibi yaşamın her alanında sistematik olarak ayrımcılığa uğruyor. Otizmli bireylerin toplumsal iletişim ve etkileşimde güçlükler yaşamaması adına faaliyetler gösteriyoruz" dedi. 2020 yılı verilerine göre 54 çocukta bir otizm görüldüğünü kaydeden Bilik, “Denizli Otizm Derneği doğumdan ölüme otizmli bireylerin insan hak ve onuruna yakışır bir hayat sürmesini desteklemektir” diye konuştu.