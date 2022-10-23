Kent Konseyi eğitim çalışmalarını sürdürüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen Benim Mahallem projesi çerçevesinde Sümer Mahallesi sakini kadınlara sağlıklı beslenme eğitimi verildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Benim Mahallem projesi ile Sümer Mahallesi sakini kadınlara sağlıklı beslenme eğitimi verildi. Mükerrem-Mehmet Eke Ortaokulu’nda gerçekleşen programa Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ve davetliler katıldı. Diyetisyen Dilara Sevde Uzunoğlu sağlıklı beslenme hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, Eczacı Suna Özmutaf da bağışıklık sistemi destekleyicileri konusunda merak edilen konulara açıklık getirdi. Kent Konseyi Başkanı Değirmenci burada yaptığı konuşmada, Denizli’de yaşayan herkesin yaşam kalitesinin artırılması konusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cankurtaran Yaz Kampı’nda yaz boyunca hanım kardeşlerimizle bir araya gelmiştik, bizler de ‘sizlere ziyarete geleceğiz’ demiştik” ifadelerini kullandı.

"Kadınlar bizim gözbebeğimizdir"

Bu çerçevede ilk programı Sümer Mahallesi’nde gerçekleştirdiklerini anlatan Değirmenci, “Hanımefendiler bizim baş tacımız, kadınlar bizim gözbebeğimizdir” dedi. Kadın Meclisi’nin eğitim ve sağlık taramalarına devam edeceğini söyleyen Değirmenci, “Sizlerin hayatını kolaylaştıracak, karşılaşabileceğiniz problemlerle nasıl baş edeceğinizi öğrenmeye yönelik seminerlerimiz devam ediyor. Katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.