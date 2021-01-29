Kent Konseyi çevrimiçi söyleşilerine devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, çevrimiçi olarak devam ettiği söyleşiler kapsamında 21. yüzyıl yetkinlikleri ve kazanımlarını konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından online olarak düzenlenen programlar devam ediyor. Online söyleşi programının konuğu bu kez eğitim tasarımcısı, profesyonel koç Serkut Kızanlıklı oldu. Programa Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın ve davetliler katıldı. Pandemi ile birlikte Kent Konseyi çalışmalarının düzenli bir şekilde online olarak devam ettiğini söyleyen Kent Konseyi Başkanı Değirmenci, “Kent Konseyi olarak haftada en az 2 programımızı online olarak gerçekleştiriyoruz. Özellikle gençlerimizi ilgilendiren 21. yüzyıl yetkinliklerinin konuşulduğu bu programdan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Genç kardeşlerimizin geleceğe yönelik kafalarındaki soru işaretlerinin çok güzel bir şekilde yanıt bulacağına ve faydalı olacağına eminim” diye konuştu.

“Dijital anlamda yenilenmeye gitti”

Serkut Kızanlıklı ise Türkiye’de yaşayanlar açısından, korona virüsün ilk tespit edildiği 11 Mart 2020 tarihinin bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Kızanlıklı, “O günden sonra kurum ve kuruluşlarda yeni bir süreç başladı. ’Hizmetleri nasıl vatandaşa ulaştırabiliriz?’ diye her türlü yöntem denendi. Kamu kurumları, belediyeler, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör dijital anlamda yenilenmeye gitti” dedi.

“Yeteneğinizin üzerine, bilgi, hüner ve davranışınızı da dönüştürmelisiniz”

Yetkinlik kavramını bir alandaki kişinin uzmanlığı olarak nitelendiren Eğitim Tasarımcısı Kızanlıklı, yetkinlik kavramı üzerine bilgilerini davetlilerle paylaşarak, “Yeteneğinizin üzerine, bilgi, hüner ve davranışınızı da dönüştürmelisiniz. Yetkinlik bilgilerle birlikte o yeteneği davranışa dökmektir” ifadelerini kullandı.