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Kent Konseyi aile içi iletişimin önemini anlattı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadınlara yönelik "Kişilerarası ve Aile İçi İletişim" konulu bir program düzenledi. Aile içi iletişimin önemine vurgu yapılan programda kişinin kendini tanıması ile birçok sorunu çözmeye yönelik adım atabileceği belirtildi.

DENİZLİ 12.11.2021, 11:20
Kent Konseyi aile içi iletişimin önemini anlattı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadınlara yönelik "Kişilerarası ve Aile İçi İletişim" konulu bir program düzenledi. Aile içi iletişimin önemine vurgu yapılan programda kişinin kendini tanıması ile birçok sorunu çözmeye yönelik adım atabileceği belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Aktepe Mahallesi’nde kadınlara yönelik "Kişilerarası ve Aile içi iletişim" konulu bir program düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Aktepe Sosyal Etkinlik Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Kadın Meclisi yürütme kurulu üyeleri ile Aktepe Mahallesi sakini kadınlar katıldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle uzun bir süre kadın buluşmalarına ara verdiklerini kaydeden Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, “Tüm dünyada ciddi kayıplarla kendini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde olduğu gibi ilimizde de yapmış olduğumuz çalışmalara bir süre ara vermiştik. Bugün hijyen, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydı ile sizlerle yeniden bir araya geldik. Bundan sonraki süreçte yine program ve etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.

İletişim kazaları anlatıldı

İletişim teknikleri ve yöntemlerini katılımcılarla paylaşan Kişisel Gelişim Uzmanı Pelin Ekiz, doğumdan itibaren insanların belli bir kişilikle donandığını belirterek görsel, işitsel ve dokunsal olarak iletişim yöntemlerinde ayrıldığına dikkat çekti. Ekiz, “Güçlü-kararlı, barışçıl-sevecen, popülerleştirici ve mükemmeliyetçi kişilik tipleri vardır. İletişim kurarken birbirimizdeki farklılıklardan dolayı, karşımızdaki kişiyi anlamakta ya da anlaşılmakta zorluk çekebiliyoruz. Eğer karşımızdaki kişiyi iyi tahlil edebilirsek insanların davranışlarını yadırgamayacak bir hale geleceğiz. Bu durum sizin iletişim becerinizi artırmış olacak” dedi.

İletişim kazaları ve nedenleri

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Danışma Merkezi’nde görevli Uzman Psikolog Gülsüm Akan ise, kişilerarası iletişimde gerçekleşen iletişim kazaları ve nedenleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Uzman Psikolog Akan, “Kendimizi ifade etme, başkalarını dinleme ve anlama biçimimizde duygu, düşünce ve davranışlarımız iletişim biçimlerimizi oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Daha sonra program soru cevap kısmı ile devam etti. Programa katılan kadınlar merak ettikleri soruları sorarak, iletişim ve aile içi iletişim konuları hakkında bilgi sahibi oldu.

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