Kendisinden haber alınamayan çoban ölü bulundu

Denizli’de dağda otlattığı keçilerinin dönmesine rağmen kendisinden bir daha haber alınmayan çoban, gece boyu yapılan arama çalışmaları sonrası ölü olarak bulundu.

Olay; Çivril ilçesi Cabar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mustafa Çelik (53), keçi otlatmak için dağa çıktı. Aradan geçen süre zarfından keçilerin dönmesine rağmen geri gelmeyen Çelik için yakınları seferber oldu. Çelik’in gittiği noktalarda ekiplerle beraber arama yapan yakınları, acı tabloyla karşılaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda çoban yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Çelik’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.