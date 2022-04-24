Kendisinden ayrılmak isteyen kadını bıçaklayan saldırgan teslim oldu

Denizli’nin Çivril ilçesinde dün çocuklarını 23 Nisan kutlamalarına götüren kadını 5 yerinden bıçaklayarak yaralayan şüpheli, jandarmaya teslim oldu.

Olay, Çivril ilçe merkezinde bulunan Emircik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; dün öğle saatlerinde 23 Nisan kutlamalarını izlemeleri için çocuklarını mahalledeki bayram meydanına götüren Nejla A., burada bir dönem gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen ve ayrılmak istediği Alpaslan Z. ile karşılaştı. Ayrılma talebini kabul etmeyen Alpaslan Z. ile Nejla A. arasında başlayan sözlü tartışma bir anda yerini kavgaya bıraktı. Nejla A’yı sırt bölgesinden 1’i derin olmak üzere toplam 5 kez bıçak darbesiyle yaralayan ve kavgayı ayırmaya çalışan Ali Ö.’yü de bacağından bıçakla yaralayan Alpaslan Z., bugün jandarmaya teslim oldu.

Yaralı anne, ileri derece tetkiklerinin yapılması için Denizli Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.