Kekik dikiminde son fidanlar toprakla buluşuyor

Dünyanın kekik bahçesi Denizli’de, ekonomik açıdan önemli yere sahip olan kekik üretiminde son fideler toprakla buluşturuluyor.

Dünyada üretilen kekiğin yüzde 75’i Türkiye’de, bu üretimin ise yüzde 90’nı ise Denizli’de karşılanıyor. Denizli’de ilk kekik üretimi için 1992 yılında adımlar atıldı. En çok kekik üretimi ise Pamukkale, Güney, Buldan, Çal ve Bekilli ilçelerinde gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin kekik üretimi açısından en önemli kentlerinden biri olan Denizli’de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sık sık bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Dünyaya kekik ihracatının yüzde 75’lik kısmı Denizli’den gerçekleşiyor. Denizli ve çevresinde üretilen kekikler 85 ülkeye ihracat ediliyor. Kekik üretimi konusunda önemli ilçelerden biri olan Buldan ilçesinde mahallelerde fide dikimlerinde sona yaklaşıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar akşam saatlerine kadar devam ediyor. Traktörün arkasında bulunan makine üzerinde çalışanlar tarafından kekik fidanları dikilirken, aynı anda kurulan bir düzenekle can suyu da veriliyor.

“Organik olarak kekiğimiz yetişiyor”

Kekik üretiminin verimli olduğunu dile getiren kekik üreticisi Ertan Kesen; “Ekim ayında hazırladığımız ocaklara kekik tohumu atıyoruz. Nisan ayında tohumlardan çıkan fideleri tarlalarımıza dikiyoruz. Haziran ayında kekik hasadı yapılır. Kekik fideleri boy atmaya başladığı zaman gübreleme ve çapa yapıyoruz. Kesinlikle ilaç verilmiyor. Tamamen organik olarak kekiğimiz yetişiyor” dedi.

“Herkese kekik tüketmelerini tavsiye ediyorum”

Kekik fidesi dikimi yapan Şenay Köylüoğlu’da kekiğin Buldan’da ki toprağın ve iklimini sevdiğini aktararak; “Kekik alıcıları bölgemizin kekiğinin en yüksek kalitede olduğunu, yağ oranının diğer bölgelerden fazla olduğunu söylüyorlar. Bizde en kaliteli kekiği üretmek için çalışıyoruz. Günümüzde yaşanan korona virüsün üstesinden Buldan kekiği gelecektir. Kekik her derde şifadır. Ben herkese kekik tüketmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.