banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Salgın döneminde işten çıkarılanlar ne yapmalı?
Salgın döneminde işten çıkarılanlar ne yapmalı?
İstanbul yağışlı havanın etkisine giriyor
İstanbul yağışlı havanın etkisine giriyor
Bitcoin 42 bin dolara dayandı
Bitcoin 42 bin dolara dayandı
Mücevher ihracatı düştü
Mücevher ihracatı düştü

Kazıkbeli kahramanları zaferin 873. yılında unutulmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 873 yıl önce yaşanan ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma programı düzenledi. Denizli’nin Türk tarihi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Bu topraklar verilen kanlarla vatan yapılmıştır " dedi.

DENİZLİ 08.01.2021, 16:15
3
Kazıkbeli kahramanları zaferin 873. yılında unutulmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 873 yıl önce yaşanan ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma programı düzenledi. Denizli’nin Türk tarihi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Bu topraklar verilen kanlarla vatan yapılmıştır " dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam Dernekler Birliği, Türk Ocakları Denizli Şubesi ve Denizli Yörükleri Derneği işbirliğinde 873 yıl önce Türklerin zaferi ile sonuçlanan ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma etkinlikleri düzenledi. 7 ile 8 Ocak 1148 yılında Alman ve Fransız ordularından oluşan II. Haçlı Seferi’ne karşı yaşanan zaferin anma etkinlikleri savaşın yaşandığı Cankurtaran’da düzenlendi. Cankurtaran Honaz Milli Parkı yakınlarındaki düzenlenen programa, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Milletvekilleri Nilgün Ök, Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve diğer protokol üyeleri katıldı.

"Bu topraklar sonsuza kadar bizim"

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise, tarihin tozlu sayfaları arasından çıkarılan bu şanlı zaferin gelecek kuşaklara aktarmak adına kalıcı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Biz bu savaşlarımıza, bu zaferlerimize sahip çıkıp bunları gelecek nesillere aktarıp, bedelini ödeyerek elde ettiğimiz ülkemizi gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Binlerce şehit verdik, bir toprak parçasına vatan demek için toprak parçasının bedelinin ödenmesi lazım. Biz de Türk milleti olarak bu bedeli ödedik. Bu topraklar sonsuza kadar bizim. Bu toprakları geri almak için çok denediler ama başaramadılar, başaramayacaklar" diye konuştu.

"Kökleri olmayan hiçbir şey ayakta kalamaz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bugün hürriyet içerisinde yaşıyor olmanın bedelini ecdadımızın şanlı tarihiyle ödediğini anımsatarak vatan aşkı için can veren tüm şehit ve gazileri minnet ve rahmetle andığını söyledi. Milletçe sorumluk taşıdıklarını kaydeden Başkan Zolan, " Bize düşen bu toprakların bedelini bilmektir. Bedelinin nerede ödendiğini hiçbir zaman unutmamaktır. Bu topraklar verilen kanlarla vatan yapılmıştır. Geçmişini bilmeyen geleceğini belirleyemez. Kökleri olmayan hiçbir şey ayakta kalamaz. Bu noktada geçmişimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Denizlimizde tarihimize yön veren ve tarihin akışını değiştiren atalarımızın verdiği birçok mücadele var. Bugün burada Kazıkbeli savaşını anıyoruz. Miryokefalon var, Çanakkale’de 2 bin 500’ün üzerinde Denizlili şehidimiz var, 15 Mayısta Müftü Ahmet Hulisi Efendi’nin Kurtuluş Savaşı için yakmış olduğu kıvılcım var. Kurtuluş Savaşı’nda verdiğimiz şehitler var. Bunları gelecek nesillere aktarmak bizim birinci vazifemiz" dedi.

“Haçlı zihniyeti şekil değiştirerek devam ediyor”

Türk Ocağı Denizli Şube Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, 873 yıl önce yaşanan Kazıkbeli Savaşı’nı anlatarak, bu özel etkinliğe emek veren herkese teşekkür etti. Kazıkbeli Savaşı’nın 7 ile 8 Ocak 1148’de yaşandığını anlatan Prof. Dr. Tok, "Biz bu toprakları çok sevdik ve bu topraklara kanımızı akıttık. Bugün haçlı zihniyeti hala devam ediyor. Bu zihniyetin şekil değiştirdiğini ama hala devam ettiğini söylemek istiyorum ve atalarımızı bir kez daha saygı ile anıyorum" diye konuştu. Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mithat Aydın ise Haçlı zihniyetinin şekil değiştirerek devam ettiğini anlatarak, "Kazıkbeli ve Miryokefalon savaşlar vatan kurtarma savaşlarıdır. Bu savaşın benzerlerini Anafartalar ve Büyük Taarruz’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verildi. Bu coğrafyada yaşayanlar olarak bu tehlikenin her zaman farkında olmalıyız" ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Fenerbahçe 16 32
3. Gaziantep FK 16 31
4. Alanyaspor 17 30
5. Galatasaray 16 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12