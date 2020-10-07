banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
500 bin tablet dağıtılacak! Askıda tablete nasıl başvurulur?
500 bin tablet dağıtılacak! Askıda tablete nasıl başvurulur?
İki inek veterinerin kapısına dayandı; 'sonra gelin' denince gittiler
İki inek veterinerin kapısına dayandı; 'sonra gelin' denince gittiler
Fotoğraflarla 'Hayalet Şehir': Kapalı Maraş
Fotoğraflarla 'Hayalet Şehir': Kapalı Maraş
Netflix’in Cuties filmine bir dava da ABD’den
Netflix’in Cuties filmine bir dava da ABD’den

Kazadan 10 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

DENİZLİ’DE 26 EYLÜL 2020’DE 10 KİŞİNİN YARALANDIĞI TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HÜSEYİN YILMAZ, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE DÜN AKŞAM HAYAT MÜCADELESİNİ KAYBETMESİ SONUCU YAŞAMA VEDA ETTİ.

DENİZLİ 07.10.2020, 15:58
2
Kazadan 10 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

Denizli’de, 26 Eylül 2020’de 10 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

Kaza, 26 Eylül’de Pamukkale ilçesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Hüseyin Yılmaz idaresindeki 20 ABD 963 plakalı Opel marka otomobili ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda orta refüje çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpmasına rağmen duramadı. Devrilen aydınlatma direğini de aşan otomobil karşı yönde seyir eden Halil İbrahim Güleç yönetimindeki 20 Y 6124 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kazada ağı yaralanan Hüseyin Yılmaz 10 gün süren tedavinin ardından kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetti. Hüseyin Yılmazın ölüm haberini duyan ailesi yasa boğulurken cenazesi bugün mahalle camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Akhan Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
22°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 08 Ekim 2020
İmsak 05:36
Güneş 07:00
Öğle 12:57
İkindi 16:09
Akşam 18:44
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2