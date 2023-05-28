Kazada hayatını kaybeden 3 arkadaş son yolculuğuna uğurlandı
DENİZLİ'NİN SARAYKÖY İLÇESİNDE KARGO KAMYONUNUN ÇARPMASI SONUCU KAĞIT GİBİ EZİLEN OTOMOBİLDE HAYATINI KAYBEDEN ORMANCILAR VE ARKADAŞLARI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.
Denizli’nin Sarayköy ilçesinde kargo kamyonunun çarpması sonucu kağıt gibi ezilen otomobilde hayatını kaybeden ormancılar ve arkadaşları son yolculuğuna uğurlandı.
Gece saat 03.00 sıralarında Sarayköy ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde 27 Mayıs’ta meydana gelen olayda; F.B.’nin kullandığı 38 AC 8193 plakalı kargo kamyonu, kavşakta anayola çıkan 3 arkadaşın bulunduğu 45 AHJ 863 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Sağlık ekibi, yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan sürücü Emre Yıldız (26), Burhan Yormaz (32) ve Mustafa Kocabaş’ın (38) hayatını kaybettiği belirledi.
Yapılan otopsilerin ardından cansız bedenler ailelere teslim edildi. Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Buldan Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan orman muhafaza memuru Emre Yıldız Honaz ilçesinde, işçi Burhan Yormaz ve arkadaşları Mustafa Kocabaş Güney ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.