Kazada fırlayan beton bariyerden son anda kaçtı

Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımda bulunan beton bariyeri söküp yaklaşık 20 metre ileriye fırlattı. O esnada kaldırımdan geçen bir yaya ise isabet olmaktan son anda kurtulurken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 20 SP 624 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan beton bariyere çarptı. O esnada kaldırımdan yürüyen bir yaya, çarpmanın etkisiyle fırlayan beton bariyeri fark ederek son anda kendisini kenarı attı. Şans eseri beton bariyer kimseye isabet etmezken, yaya kısa süreliğine şok geçirdi. Çevredeki esnaflar sürücüye ve yayaya su vererek sakinleştirirken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kaldırımda bulunan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Öte yandan, otomobilin beton bariyere çarpması ve yayanın kaçması bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.