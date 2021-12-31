Kaymakam Yenigün, Çameli’de artan vakalara karşı uyarıda bulundu

Denizli’nin Çameli ilçesi Kaymakamı Kerem Yenigün, artan vaka sayılarının ardından geleneklerin ertelenmesi gerektiğini belirterek, 3. doz aşıların zamanında yaptırılması konusunda hatırlatmada bulundu.

Çameli ilçesi Kaymakamı Kerem Yenigün, artan vaka sayılarının ardından açıklama yaptı. 3. doz aşı konusunda hatırlatmada bulunan Yenigün, vatandaşlardan da anlayış beklediklerini belirtti. Kaymakam Yenigün, “Maalesef yaklaşık son 1 aydır başta ilçe merkezimiz olmak üzere genel olarak covid-19 vaka artışlarının normal sayılardan daha fazla gerçekleştiğini gözlemlemekteyiz. İl genelinde aşılama oranındaki başarımıza rağmen sayıların normalden fazla olması nedeniyle tedbirler konusunda daha dikkatli olmalı, 3. dozlarımızı zamanında yaptırmalı, Arabaşı daveti gibi geleneklerimizin maalesef vaka sayılarını arttırdığını tespit etmemiz nedeniyle bir süre daha ertelemeliyiz. Sürecin başından bu yana sağlık ve diğer kamu görevlilerimizle beraber mücadelemize destek olan tüm hemşehrilerimizden anlayış bekliyor, sağlıklı günler diliyorum” ifadelerine yer verdi.