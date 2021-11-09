Kayıpları oynayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket can suyu arıyor

Türkiye Basketbol Ligi’nin geçtiğimiz yılki şampiyonu Y. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’e, Basketbol Süper Ligi 1 beden büyük geldi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye Basketbol Ligi’ni (TBL) şampiyon olarak tamamlayan Y. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, büyük umutlarla başladığı Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) umduğunu bulamadı. Kadrosuna önemli isimleri katarak lige başlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Bir üst ligde istediği başarıyı yakalayamayan Denizli Basket, oynadığı 7 maçın 5’ini kaybederek ligin en kötü performanslarından birisini sergiledi.

16 takımın yer aldığı BSL’nin 13’ücü sırasına demirleyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, kötü gidişata dur diyebilmek için can suyu aramaya başladı. Kadro yapılanmasını güçlendirmeye çalışan Denizli Basket, daha sönce Türkiye’de Bandırma Kırmızı ve TED Ankara Kolejliler’de de forma giyen oyun kurucu Kalin Lukas’ı kadrosuna kattı.

1989 doğumlu olan 1.85 metre boyundaki Lukas, geçen sezon İsrail’in Maccabi Haifa takımında oynamış ve sezona Porto Riko’nun Gigantes de Carolina takımında başlamıştı.