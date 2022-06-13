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Kayıp 2 genç su kuyusunda aranıyor

Denizli’de birlikte yola çıktıktan sonra 4 gündür haber alınamayan iki gencin bulunması için bir su kuyusunda arama çalışması başlatıldı.

DENİZLİ 13.06.2022, 11:27 13.06.2022, 11:56
Kayıp 2 genç su kuyusunda aranıyor

Acıpayam ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Yalçın ile Serinhisar’da ikamet eden 17 yaşındaki Hasan Akköse, 9 Haziran 2022 Perşembe günü buluşup arabayla yola çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. 4 gündür yapılan arama çalışmalarında gençlerin kullandıkları otomobil, Yenice Mahallesindeki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu. Kan izlerine rastlanılan arma çalışmalarında, iki gencin telefonları da arazide parçalanmış halde bulundu.

Dün gün boyu çöplük ve arazide yürütülen arama çalışmalarına bu sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı. Çalışlar dahilinde Serinhisar ilçesine bağlı Sarıabat Mahallesindeki bir su kuyusunda araştırmalara başlandı. Güvenlik güçleri, arama yapılan kuyunun etrafında geniş güvenlik önlemi aldı.

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