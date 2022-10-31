Kavşakta takla atan otomobilin sürücü yaralandı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, kavşakta kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Acıpayam-Antalya karayolundaki Yumrutaş Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli’den Antalya istikametine ilerleyen İsmail K. idaresindeki 20 ZZ 695 plakalı otomobil, Yumrutaş Kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araç taklalar atarak, yol kenarında yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Acıpayam İtfaiye ekibi, araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan başarılı çalışmalar sonrası yaralı sürücü, sağlık ekibine teslim edildi. Olay yerinde sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı İsmail K., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Büyük maddi hasarın oluştuğu otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.