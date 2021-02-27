Kavşakta 2 otomobilin çarpışması neticesinde 5 kişi yaralandı

Denizli’nin Çivril ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çivril ilçesi Menteş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Menteş Mahallesinden Fevzi Çakmak Caddesinde kavşağa çıkan 35 AS 0263 plakalı otomobil sürücüsü Sevde D., ilçe merkezine seyir halinde bulunan 06 FM 4250 plakalı otomobil sürücüsü Turgut K. ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında Turgut K’nin kullandığı otomobilde yolcu konumunda bulunan Hacı K. ve İkram G. yaralandı. Sevde D’nin idaresindeki araçta yolcu konumunda bulunan Ebru K’de yaralandı. Olay yerinden geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken kazada yaralanan 2 sürücü ve yolcu konumunda bulunan 3 kişi 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sürücülere yapılan alkol testinde alkol olmadığı tespit edildi.