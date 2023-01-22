Kavgada bıçakla yaralandı

Denizli’de hırsını alamayan adam, kavga ettiği kişiyi yanındaki bıçakla yaraladı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.G. ile M.S. arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ardından M.G., M.S.’yi bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri yaralıyı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.