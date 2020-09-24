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Kask takmayan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

DENİZLİ’DE KASK TAKMAYAN VE SÜRATLİ OLDUĞU ÖĞRENİLEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OLAYA GİDEN POLİS ARACINA ÇARPTI. ÇARPMANIN ETKİSİ İLE MOTOSİKLET İLE BİRLİKTE SÜRÜKLENEN SÜRÜCÜSÜ KAFASINI YERE VURARAK YARALANDI.

DENİZLİ 24.09.2020, 01:47
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Kask takmayan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Denizli’de kask takmayan ve süratli olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü olaya giden polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet ile birlikte sürüklenen sürücüsü kafasını yere vurarak yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü 20 BLM 14 plakalı motosikleti ile seyir halinde iken ihbar üzerine olay yerine giden polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü ve motosikleti sürüklenirken çarpmanın etkisi ile kafasını yere vuran sürücü yaralandı. Kask kullanmadan seyir eden motosiklet sürücüsü kafasından yaralanırken, ilk incelemelere göre yaklaşık 25 metrelik fren izi tespit edildi. Kazaya karışan polis ekipleri bir yandan yaralanan sürücüye ilk yardım müdahalesinde bulunurken bir yandan sağlık ekiplerine ihbarda bulunduğu öğrenildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundukları şahsı Pamukkale Üniversite Hastanesine kaldırırdı. Ayrıca kask takmaması sebebiyle ölümden dönen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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