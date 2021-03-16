banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Polis ve vatandaş arasında gerilim: '2 ay bunun için mi çalışacağım?'
Polis ve vatandaş arasında gerilim: '2 ay bunun için mi çalışacağım?'
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
Galatasaray, Muslera'yla yoluna devam ediyor!
Galatasaray, Muslera'yla yoluna devam ediyor!
Piyasaların yönü...
Piyasaların yönü...

Kartal gagalı Tekke Cami ibadet ve ziyarete açıldı

Denizli’nin Baklan ilçesinde içinde Selçuklu’nun ‘kartal gagalı’ figürlü mihrabı bulunan Tekke Camisi restore edildi. 12. yüzyıl ortalarında şehrin Türkler tarafından fethi sırasında şehit düşen ve Hüsamettin Dede olarak bilinen komutanın türbesinin tam karşısında bulunan Tekke Camisi restore edilerek ibadete yeniden açıldı.

DENİZLİ 16.03.2021, 11:14
1
Kartal gagalı Tekke Cami ibadet ve ziyarete açıldı

Denizli’nin Baklan ilçesinde içinde Selçuklu’nun ‘kartal gagalı’ figürlü mihrabı bulunan Tekke Camisi restore edildi. 12. yüzyıl ortalarında şehrin Türkler tarafından fethi sırasında şehit düşen ve Hüsamettin Dede olarak bilinen komutanın türbesinin tam karşısında bulunan Tekke Camisi restore edilerek ibadete yeniden açıldı.

Denizli’nin Baklan İlçesinde bulunan Selçuklu döneminde yapıldığı tahmin edilen Tekke Camii ibadete ve ziyarete açıldı. 12. yüzyıl ortalarında şehrin Türkler tarafından fethi sırasında şehit düşen Selçuklu Komutanlarından Hüsamettin Gazi’nin türbesinin karşısında bulunan tarihi camii mihrabın üst kısmında bulunan kartal gagası figüre ve Allah mührü ile dikkat çekiyor.

Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, Selçuklu Bayraklarında da kullanılan ve gücü anlatan figürün kullanıldığı başka bir mabedin bulunmadığını söyledi. Caminin restorasyonunun yaklaşık iki yıl sürdüğünü ve yaklaşık 600 yüz bin lira harcandığını anlatan Başkan Gülsever, “Cami Hüsamettin Gazi Selçuklu komutanlarından bölgenin İslamlaşması ve Türk topraklarına bizlere kazandırılmasını sağlayan mübarek zatın döneminde yapılmış Tekke Camii. Cami o zamanın koşullarında tamamen ahşaptan o dönemdeki yapı sanatı neyse o kullanılarak yapılmış. Bu bölgede yapılan ilk mabet, Müslümanların namaz kıldığı cami. Bakım zaman zaman görmüş. 2014 yılında göreve başladığımızda tarihi camimizin imarına, Bakla nın imarına ihtiyaç duyulan her alana ilgilendik. Camimiz harabe yıkılmak üzere olduğunu gördük. Camimizin mülkiyeti büyükşehir yasasıyla belediyemize kayıtlıydı. Burayı nasıl restore ederiz, gün yüzüne çıkartırız milletin, insanoğlunun hem ziyaretine hem de ibadetine tekrar kazanırız diye düşündük. Bunu o dönemdeki vakıflardan sorumlu bakanımız, genel müdürlerimiz, onlarla görüştük, kültür varlıklarıyla görüşmelerimiz oldu” dedi.

Restorasyon başladı

Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, caminin restore edilmesi bürokratik engelleri aşmak için büyük bir çapa sarf ettiklerini söyledi. Camide uzman ekiplerin restorasyon çalışmasında görev aldıgını anlatan Başkan Gülsever, şöyle konuştu:

“Tescil işlemlerinin tamamlanmasıyla buranın projeleri hazırlandı. Aydın Kültür Varlıkları kurulundan projeler onaylandıktan sonrada vakıflar genel müdürlüğümüz ihaleye çıkardı. Camii 600 bin civarında restore edildi. Bu cami Selçuklu’nun bölgenin fethedilmesinde görevlendirilen Hüsamettin Gazi komutanın döneminde yapılmıştır. Yapılış tarihi tam bilinmemekle birlikte bin yılı aşkın bir binadır. Çünkü sonradan da ilaveler olduğu muhakkaktır. Camide Selçuklu döneminin mührünü görüyoruz. Mihrabın üst kısmında kartal başı o zamanki bayrak olarak Selçuklular döneminde de bir kaç yerde kullanıldı çeşitleri vardır. Bunlardan biriside kartal başı olarak kullanılmış, yol gösterici güç, ifadesiyle burada da kartal başını kullanmışlar. Gücü Allahtan alıyorsunuz. Allah lafzı ile beraber orada o mühürde vurulmuş, bunu çoğu yerde göremeyiz”

Tekke Camisinin özellikleri

Avlu içinde, dikdörtgen planlı, ahşap destekli camilerden birisi olan Tekke Camisi, ahşap sütunların taşıdığı son cemaat yeri, harim ve harimin kuzey tarafındaki ahşap direklerin taşıdığı mahfilden oluşuyor. Cami ahşap sütunlarla dikine beş sahına ayrılmış. Orta sahın, yan sahınlara göre daha geniş tutulmuş. Caminin duvarları taş örgülü olup çatısı toprak dam örtülü durumdayken eski yıllarda üzeri kırma çatı yapılarak Marsilya tipi kiremitle kaplandığı görülüyor. Caminin kuzeybatı cephesinde silindirik gövdeli sonradan yapılmış minaresi bulunuyor. Kapısı üzerinde 1826 tarihi bulunan caminin ahşap kapısı, pencereleri ve ahşap minberi sonradan yapılmış.

Caminin kartal başlı mihrabı ve dışa taşkın alınlığı kalem işi süslemelerle süslenmiş olup mavi, yeşil ve turuncu renklerle geometrik ve bitkisel desenlerle dekore edilmiş. Bu süslemelerin içinde ise ayetler bulunuyor. Mihrap nişinin içinde ortada güneş batarken kızıl rengi ile iki tarafında hilal şeklindeki ay stilize edilerek resmedilmiş. Ahşap oyma yönünden zengin işçiliğe sahip olan caminin sütun başlıkları ve tavanı ahşap bindirme tekniğinde yapıldığı görülüyor.
Yorumlar (0)
banner422
11°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20