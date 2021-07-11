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Karşıdan karşıya geçen 70 yaşındaki yayaya ticari taksi çarptı

Denizli’de karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya ticari taksinin çarpması neticesinde yaralandı.

DENİZLİ 11.07.2021, 00:11
Karşıdan karşıya geçen 70 yaşındaki yayaya ticari taksi çarptı
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Denizli’de karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya ticari taksinin çarpması neticesinde yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; H.Y.’nin idaresindeki 20 T 0120 plakalı ticari taksi Lise Caddesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 70 yaşındaki Z.Y. isimli yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan Z.Y.’ye yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Z.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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