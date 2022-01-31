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Karpal Tünel sendromu ev hanımlarında daha sık görülüyor

Özel Denizli Tekden Hastanesi ortopedi uzmanları, el bileğinde bulunan sinirlerin sıkışmasıyla oluşan Karpal Tünel sendromu hakkında uyarılarda bulundu. Karpal Tünel sendromunun elini çok kullanan kişilerde, ağır işlerde çalışanlarda ve hamarat ev hanımlarında daha çok görüldüğünü belirten ortopedi uzmanları, hastalığın erken müdahale edilmezse kalıcı hasara yol açabildiğini vurguladı.

DENİZLİ 31.01.2022, 14:48
Karpal Tünel sendromu ev hanımlarında daha sık görülüyor

Özel Denizli Tekden Hastanesi ortopedi uzmanları, el bileğinde bulunan sinirlerin sıkışmasıyla oluşan Karpal Tünel sendromu hakkında uyarılarda bulundu. Karpal Tünel sendromunun elini çok kullanan kişilerde, ağır işlerde çalışanlarda ve hamarat ev hanımlarında daha çok görüldüğünü belirten ortopedi uzmanları, hastalığın erken müdahale edilmezse kalıcı hasara yol açabildiğini vurguladı.

Özel Denizli Tekden Hastanesi’nin Ortopedi ve Travmatoloji ekibi, Op. Dr. Necip Özateş, Op. Dr. Mustafa İsmet Tatar, Op. Dr. Hasan Metineren, Karpal Tünel sendromu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sendromun belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulunan Tekden uzmanları, hastalığın şiddetine göre tedavide farklı yöntemler uygulandığını belirterek; "Karpal Tünel sendromu el bileğinde bulunan median sinir dediğimiz sinirin sıkışmasıyla olur. Median sinir, Karpal Tünel olarak da bilinen elin bilek-iç kısmında bulunur. Bu sinir elimizde sıkıştığı zaman uyarı gönderdiği birinci, ikinci ve üçüncü parmakta şiddetli uyuşma meydana gelir. Bu hastalıkta elin hareketi bozulmaz. Ama ilk üç parmakta ve yüzük parmağın yan kısmında hastalarda, uyuşma ve karıncalanma olur. Kilolu olan kişilerde, şeker hastalarında, elini çok fazla kullanan kişilerde, ağır işlerde çalışanlarda ve hamarat ev hanımlarında daha sık görülüyor" şeklinde bilgi verdi.

“Erken müdahale edilmezse kalıcı hasara yol açabilir”

Sıkışmanın şiddetine göre tedavi uygulanması gerektiğini belirten ortopedi uzmanları, bu hastalığın belirtilerinin genelde hafif başlayarak tedavi edilmediği takdirde ilerlediğini söyledi. Denizli Tekden Hastanesi ortopedi uzmanları, şu uyarılarda bulundu:

"Karpal Tünel sendromunun en sık görülen belirtisi, özellikle gece elde uyuşma ve karıncalanma hissidir. Hastalığın tanısını koyarken sinirin sıkışan kısmını ortaya alıp, iki uca elektrot koyup iletimin geçip geçmediğini ve yavaşlayıp yavaşlamadığını EMG dediğimiz bir yöntemle ölçeriz. EMG dediğimiz yöntem bize hafif, orta ve ağır sıkışma şeklinde üç tane sonuç verir. Hafif sıkışma oluştuğu zaman başlangıçta el bilekliği, ilaç ve merhemlerle tedavi yaparız. Orta sıkışma oluştuğunda enjeksiyon, ağır sıkışmada ise genellikle kapalı ya da açık yöntemle ameliyat yaparız. Karpal tünel sendromunda günlük yaşamı zorlaştıracak ya da uyku düzenine müdahale edecek seviyede uyuşmalarda geciktirmeden mutlaka doktora başvurulmalıdır. Karpal tünel sendromu erken müdahale edilmezse ellerde kalıcı sinir ve kas hasarına ya da kaslarda hafif bir erimeye sebep olabilir"

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