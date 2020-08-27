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Karın içini dolduran 25 santimlik kistinden kurtuldu

DENİZLİ’DE, KARNININ İÇERİSİNDE 25 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA KİST TESPİT EDİLEN 29 YAŞINDAKİ HALE BAYRAKTAR, PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (PAÜ) HASTANESİNDE YAPILAN BAŞARILI BİR AMELİYATLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU.

DENİZLİ 27.08.2020, 11:22
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Karın içini dolduran 25 santimlik kistinden kurtuldu

DENİZLİ (İHA) –Denizli’de, karnının içerisinde 25 santimetre uzunluğunda kist tespit edilen 29 yaşındaki Hale Bayraktar, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde yapılan başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Dr. Öğr. Üyesi Soner Gök, yapılan işlemler hakkında açıklamalarda bulundu. Gök, “Son aylarda karnında hızlı gelişen şişlik ve kabızlık şikayetleri nedeniyle ilimizde başvurduğu bir hastanede kendisine yumurtalığında yaklaşık 20 -25 santimetrelik kistik kitle olduğu, genç yaşta olan hastanın çocuk isteğinin olması ve kitlesinin kötü huylu olma ihtimali nedeniyle ameliyatının zor olacağı ve kendisinin şehir dışına gitmesi gerektiği söylenmiş. Hastamız il dışına gitmeden önce kontrol amaçlı kliniğimize başvurduğunda yaptığımız ilk muayenede karın içini tamamen dolduran yaklaşık 20 -25 santimetrelik kistik kitle izlendi. Hastamızın kliniğimize yatışı yapılıp hızla ileri düzey tetkik ve görüntülemeleri yapıldı. İleri düzey tetkikler sonucunda yüksek oranda iyi huylu olduğu anlaşılan kitlenin çıkarılması için hastamız detaylı olarak bilgilendirildi. Genç yaşta ve çocuk isteği olan hastamız için en iyi yöntemin laparoskopik (kapalı ameliyat) yöntemle kistinin çıkarılması olacağı anlatıldı. Hastamızın ve eşinin onamı alınarak laparoskopik yöntemle karın içerisini tamamen dolduran kisti çıkarıldı, ameliyat esnasında patolojiye gönderilen kistin iyi huylu olduğu teyit edildi. Karnı kesilmeden yapılan bu ameliyat sayesinde hastamız ameliyat sonrası ikinci günde şifa ile taburcu edildi. Ameliyat sonrası kontrole gelen hastamız hiçbir şikayetinin kalmadığını, il dışına gitmek zorunda kalmadan hastanemizde çok konforlu bir ameliyat olduğu için mutlu olduğunu belirtti” dedi.

Dr. Gök, PAÜ Hastanesinin imkanları sayesinde buna benzer birçok ameliyatın başarılı bir şekilde yapılabilmekte olduğunu belirterek erken teşhisin de önemini vurguladı.

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