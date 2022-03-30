Karikatür yarışmasına 53 ülkeden 485 sanatçı 967 eseriyle katıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz yıl uluslararası arenaya taşıdığı 2. Uluslararası Karikatür Yarışması sonuçlandı. 53 ülkeden 485 sanatçının 967 eseriyle yer aldığı yarışmadaki yoğun katılımı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Başkan Zolan, tüm karikatüristleri tebrik etti.

2017 yılından itibaren her yıl ulusal çapta düzenlediği karikatür yarışmasını geçen yıl uluslararası düzeye taşıyan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2. Uluslararası Karikatür Yarışması’nın sonuçlarını açıkladı. "Aile" temasıyla belirlenen yarışmaya ABD, Çin, Rusya, Almanya, İngiltere, Tayland, Kolombiya, Ekvador, Avustralya gibi dünyanın dört bir tarafındaki 53 ülkeden 485 sanatçı toplam 967 eseri ile katıldı. Amatör ve profesyonel tüm karikatüristlere açık olan yarışmanın jürisi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Arif Duru, Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Samet Başer, Karikatüristler Şevket Yalaz, Savaş Ünlü, Mehmet Selçuk, Abdülkadir Uslu, Altan Özeskici, Ali Şur ve Kübra Deligöz bir araya gelerek eserleri tek tek değerlendirdi.

Ödül töreni ve sergi 13 Mayıs’ta

Yarışmanın 18 yaş üstü kategorisinde Bursa’dan Sait Oktay’ın eseri birinci seçilirken, İzmir’den Cemalettin Güzeloğlu’nun eseri ikinci, İstanbul’dan Orhan Öztürk’ün eseri ise 3. oldu. Mansiyon ödüllerini ise sırasıyla Musa Gümüş (Türkiye), Bahman Jalalı Nokandeh (İran) ve M. Derhachov Oleh (Fransa) aldı. 18 yaş altı kategorisinde de Denizli’den Bahar Karaman’ın eseri birinci, Çorum’dan Simge Çorumlu’nun eseri ikinci seçilirken, Sinop’tan Deniz Nur Aktaş’ın eseri ise 3. oldu. Yarışmanın ödül töreni ve sergisinin ise 13 Mayıs 2022 Cuma günü yapılacağı belirtildi.

Başkan Zolan’dan tebrik

Yarışma jürisi ile bir araya gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, tüm karikatüristleri tebrik etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Uluslararası Karikatür Yarışması’na yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Başkan Zolan, "Aile" teması ile bine yakın eserin gönderildiğini, jüri üyelerinin seçim yaparken oldukça zorlandığını ifade etti. Başkan Zolan, "Yarışmaya yoğun bir katılımın olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Her bir yarışmacı birbirinden özel eserleri ile yarışmamıza katıldı. Tüm sanatçılarımıza ve jürimize teşekkür ediyorum. Eserlerimizi inşallah 13 Mayıs’ta sergileyeceğiz" dedi.