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Karda yoldan çıkan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Serinhisar ilçesinde kar yağışının etkisiyle kontrolden çıkan yolcu minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı.
DENİZLİ 22.01.2022, 22:53
DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Serinhisar ilçesinde kar yağışının etkisiyle kontrolden çıkan yolcu minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı.
Kaza, Denizli - Antalya karayolu, Çaylıhanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli’den Acıpayam ilçesi Dedebağ Mahallesi’ne seyir halindeki 20 KU 181 plakalı yolcu minibüsü, kar yağışından olayı kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan midibüs metrelerce sürüklendikten sonra şarampole yuvarlandı. Kazaya ilk müdahaleyi, yoldan geçen diğer sürücüler yaptı.
Araç içerisinde bulunan iki yaralı, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Yolcu minibüsünde maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.