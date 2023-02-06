Karda kayan araçlar ortalığı birbirine kattı

Denizli’nin Honaz ilçesinde otomobilin mahsur kalan araçlara dalması sonrası harekete geçen minibüs, yokuş aşağı kayarak ortalığı savaş alanına çevirdi. 7 aracın hurdaya döndüğü kazadaki korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Honaz ilçesi Honaz Milli Park yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Milli parka çıkmak için yola koyulan sürücüler, buzlanan yolda mahsur kaldı. Bir çok sürücü daha fazla ilerleyemeyeceğini anlayınca araçlarını kenara çekti. Bu sırada yukarlardan kayarak gelen bir otomobil park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçlardan biri olan minibüs, sürücüsüz bir şekilde harekete geçti. Süratle ilerleyen minibüs, önüne ne gelirse çarpıp geçti. Bu sırada yol kenarında bekleyen vatandaşlar bağırarak kaçışmaya başladı.

Minibüsün durmasıyla beraber herhangi bir can kaybı olmaması tek teselli oldu. O anlar vatandaşın tarafından anbean kaydedildi.