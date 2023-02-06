Kara karşı zamanla mücadele verildi

Denizli’de etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte zamanla mücadele eden ekipler, başarılı çalışmalar gerçekleştirerek yolda kalan bir çok vatandaşa çare oldu.

Denizli kent genelinde sabah saatlerinde başlayıp hiç durmaksızın devam eden kar, beraberinde de bir çok olumsuzluk getirdi. Denizli’yi Antalya ve Muğla’ya bağlayan karayollarında ilk başta zincirsiz araç geçişine izin verilmezken, sonrasında ise trafik tamamen kapatıldı. Bir süre Antalya istikametine giden yolu kapatan ekipler, trafiği Denizli istikametine çift yönlü olarak verdi. Bu sırada aralıksız çalışan belediye ve kuruluşlar, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını hızlandırdı. Yoğun trafiğe rağmen devam eden çalışmalarına ardından mahsur kalanlar kurtarıldı, yollar tamamen açıldı.