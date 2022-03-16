Kar yağışından etkilenen çiftçilere yem desteği sağlandı

Denizli’de kar yağışında ağılları yıkılan ve hayvanları telef olan besi yetiştiricilerine yönelik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde ücretsiz yem dağıtımı gerçekleştirildi.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde geçtiğimiz haftalarda yoğun kar yağışını sebebiyle ağılları yıkılan ve hayvanları telef olan besi yetiştiricilerine yönelik ücretsiz yem dağıtımı yapıldı. Ağılları yıkılan ve hayvanları ölen çiftçilerin hasar tespiti yapılmasının ardından Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Kadir Özdemir‘in destekleriyle görevli personeller tarafından yemler dağıtıldı.

“Desteklerimiz devam edecek”

Yoğun kar yağışının hemen arkasından hayvan yetiştiricilerine dağıtımı başlanan yemler hakkında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, “Denizli’de birçok işletme kar yağışında zarar gördü. Hayvan yetiştiricilerimize yaşadığı mağdur durumda destek olmak amacıyla yemlerimizi dağıtıyoruz. Biz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak, Acıpayam Kaymakamlığı, Damızlık Koyun Keçi Birliği ve hayırseverlerin katkılarından dolayı onların adına teşekkür ederim. Her zaman vatandaşımızın yanındayız. Desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.