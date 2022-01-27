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Kar beyaz cennet Pamukkale’nin güzelliğine güzellik kattı

Pamukkale Travertenlerinin beyazlığı tüm ilçeyi sardı. Pamukkale Belediyesi, ilçe halkının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi adına gece gündüz aralıksız karla mücadele çalışmasını sürdürürken, ilçeye gelen turistler de Pamukkale’nin güzelliği karşısında adeta büyüleniyorlar.

DENİZLİ 27.01.2022, 10:04
Kar beyaz cennet Pamukkale’nin güzelliğine güzellik kattı

Pamukkale Travertenlerinin beyazlığı tüm ilçeyi sardı. Pamukkale Belediyesi, ilçe halkının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi adına gece gündüz aralıksız karla mücadele çalışmasını sürdürürken, ilçeye gelen turistler de Pamukkale’nin güzelliği karşısında adeta büyüleniyorlar.

Pamukkale ilçesinin adını aldığını Pamukkale Travertenleri, kışın gelmesiyle birlikte güzelliğine güzellik kattı. Dünyanın en önemli sağlık turizm merkezlerinden olan Pamukkale, güzelliğiyle hem yerli halkı hem de ziyarete gelen turistleri büyülüyor. Birçok tavsiye, blog ve sosyal medya ile seyahat acentalarının Türkiye’de gidilmesi gereken yerler listelerinde ilk sıralarda yer alan Pamukkale Travertenleri, doğanın sanatçı rolünü üstlenmesiyle ayrı bir güzelliğe kavuştu. Pamukkale Travertenleri’nin hemen yanında, tüm cazibesiyle gelenleri ayakta karşılayan Pamukkale Hierapolis Antik Kenti, Hierapolis Tiyatrosu, suyunun yaz kış sıcaklığı vücut sıcaklığı olan Hierapolis Antik Havuz, kış mevsiminin kattığı güzellik ve ihtişamıyla gelen ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor.

“Karın her yüzü güzel”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, tüm ekibiyle birlikte gece gündüz demeden 61 mahallenin en önemli noktalarına ivedilikle ulaşarak yolları açtıklarını bildirdi. Pamukkale’de karla mücadele çalışmalarının aralıksız şekilde küreme ve tuzlama şeklinde devam edildiğini ve gelen acil durum taleplerini de değerlendirdiklerini söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale ilçemizde halkımızın kış mevsiminin gereksinimlerinden olan kar yağışının olumsuzluklarından en az şekilde etkilenmesi adına 50’den fazla aracımız ve 300’ü aşkın personelimizle sürekli sahadayız. Ekip arkadaşlarımızla, halkımızın kışın güzelliğini sorunsuz bir şekilde yaşaması için tüm gayretimizi gösterdik. Göstermeye de devam ediyoruz. Bunun yanı sıra turizm ilçesi olan Pamukkale’miz kar yağışıyla birlikte doğa harikası bir manzaraya büründü. Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı, Pamukkale Belediyesi Kocaçukur Tesisleri, Pamukkale Travertenleri, Karahayıt Kırmızı Su gibi ilçemizin güzelliğine güzellik katan noktalarında doğa bize kar manzarasıyla birlikte tüm vatandaşlarımıza adeta görsel şölen sundu. Karın her yüzü güzel. Karın yağmasıyla birlikte, şehrimizin güzelliğini en güzel noktalardan izleme fırsatı oluştu. Ne demiştik, ‘Karla mücadele bizden, kar da eğlenmek sizden" dedi.

Turistler hayran kaldı

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Hierapolis Pamukkale Ören Yeri, kış mevsiminde bile turistleri ağırlamaya devam ediyor. Pamukkale Ören yeri’ne Hollanda, Moritanya, Japonya’dan ziyarete gelen turistler, Pamukkale’nin çevresinin de beyaz örtüyle kaplanması karşısında şaşkınlıklarıyla birlikte, hayranlıklarını gizleyemediler.

Hollanda, Moritanya ve Japonya’dan seyahat acentası ile birlikte gelen yabancı turistler, Pamukkale’nin görülmeye değer, eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu ifade ederek, “Pamukkale’ye gelmeden önce çok inceledik. Fotoğraflarına baktık. Türkiye zaten çok güzel bir ülke. Ülkenizde ki en güzel yerlerden biri de Pamukkale. Heyecanla geldik. Soğuk günlere denk geldik ama bu soğuk havada görülmeye değerdi. Şanslıyız aynı zamanda çünkü beyaz basamaklarla birlikte çevresindeki her yer bembeyaz. Tiyatro devasa bir güzellikte. Antik Havuz bu soğuk havaya rağmen sıcacık. Hem şifa , hem doğa harikası. Büyülendik” dediler.

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