Kaptanspor U15’de şampiyonluk hedefliyor

Denizli’de 2022-2023 sezonunda U16 Liginde mücadele edecek olan Kaptanspor, hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

6 Mart 2023 tarihinde başlayacak olan U15 Ligi’nde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Kaptanspor, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kadrosunu takviye eden ve güçlü uyumlu bir kadro kuran sarı kırmızılılar hazırlık maçları ile lige hazır hale gelmek istiyor.

Son hazırlık maçında Aydın Yıldızpsor ile deplasmanda karşılaşan ve rakibini 2-0 mağlup eden Kaptanspor’da teknik sorumlu Osman Küçükşahal, oynanan oyun ve gösterilen performanstan memnun olduğunu belirterek; “İyi uyumlu bir kadro kurduk. İnşallah bu sezon şampiyon olarak Denizli’yi Türkiye şampiyonası grup finallerinde temsil etmek ve iyi bir sonuçla dönmek amacındayız. Bunun için de lige en iyi şekilde hazırlanma gayretindeyiz. Yıldızspor maçında bütün oyunculara yer verdik. Hepsi de üzerine düşeni verilen görevleri yerine getirdiler. Ligin başlayacağı tarihe kadar hazır olarak lige iyi başlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.