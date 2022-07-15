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Kanyonda mahsur kalan 2 kişi için çalışma başlatıldı

Denizli’de kanyonda mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

DENİZLİ 15.07.2022, 21:52
Kanyonda mahsur kalan 2 kişi için çalışma başlatıldı

Denizli’de kanyonda mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Pamukkale ilçesindeki teleferik bölgesinde bulunan kanyonda 2 kişi yaklaşık 5 saattir mahsur kaldığını söyleyerek ihbarda bulundu. İhbar üzerinde TRAC, AFAD ve güvenlik güçleri harekete geçti. Mahsur kalanların bulunduğu bölgeyi belirleyen ekipler vatandaşların telefonlarıyla irtibatının kesilmesi üzerine çalışmaları hızlandırdı. Bölgede geniş çaplı çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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