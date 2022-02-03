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Kanserle mücadelede erken teşhisin önemi

Kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması ve toplum bilincinin geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Tıbbi Onkoloji BD. Başkanı Prof. Dr. Gamze Gököz Doğu, kanser taramalarının ise mücadelede en etkili yöntemlerin başında geldiğini belirtti.

DENİZLİ 03.02.2022, 14:29
Kanserle mücadelede erken teşhisin önemi

Kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması ve toplum bilincinin geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Tıbbi Onkoloji BD. Başkanı Prof. Dr. Gamze Gököz Doğu, kanser taramalarının ise mücadelede en etkili yöntemlerin başında geldiğini belirtti.

PAÜ Hastanesi Tıbbi Onkoloji BD. Başkanı Prof. Dr. Gamze Gököz Doğu, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yaptığı açıklamada kanserle mücadele erken teşhisin önemine değindi. Prof. Dr. Doğu, “Kanser günümüzün önemli bir halk sağlığı sorunudur. Sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sıradaki kanser, öldürücülüğü yanında bıraktığı sakatlıklar ve tedavisindeki yüksek maliyetler nedeniyle iş gücünde ve ülke ekonomisinde çok ağır kayıplara neden olmaktadır.Dünya Kanser Günü ilk kez 2005 yılında Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından düzenlendi. Aynı yıl ülkemizde de Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından başlatılmış, dünyada ve ülkemizde kanser konusundaki en büyük kampanyalardan biri oldu. Dünya Kanser Günü’nün temel amacı, kanserin neden olduğu hastalık ve ölümleri önemli ölçüde azaltmak ve uluslararası toplumun önlenebilir kanserlere yaklaşım konusunda farkındalığını arttırdı” dedi.

İlk ve en önemli stratejinin kanserden korunma olduğunun altını çizen Prof. Dr. Gamze Gököz Doğu, "En temel olarak tütünden kaçınmak, fiziksel olarak aktif olmak, sağlıklı bir kiloya sahip olmak, meyveler, sebzeler ve tahıllardan zengin, buna karşın doymuş yağ oranı az bir diyetle beslenmek, alkol tüketiminden kaçınmak, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı korunmak, güneş ışınlarına aşırı maruziyetten kaçınmak gibi konularda dikkatli olunmalı. 15 Aralık 2020’de Dünya Sağlık Örgütü’nün bir alt kuruluşu olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) küresel kanser yüküne ilişkin en son tahminleri, yani Dünya Kanser İstatistiklerini yayınladı. IARC Küresel Kanser Gözlemevi’nin bir parçası olarak çevrimiçi olarak erişilebilen Globocon 2020 veri tabanı, 185 ülkede 36 kanser türü ve 2020 yılı için birleştirilmiş tüm kanser türleri için sıklık ve ölüm oranı tahminlerini sağlıyor" diye konuştu.

Ülkemizde en sık görülen ilk 5 kanser türünün akciğer, meme, kolorektal, prostat ve tiroid olduğuna işaret eden Prof. Dr. Doğu, şu bilgileri paylaştı:

"Globocan verisine göre 2020 yılında Türkiye nüfusu 84 milyon 339 bin 067 iken, yıllık yeni kanser vaka sayısı 233 bin 834 ve kansere bağlı yaşam kaybı sayısı 126 bin 335 olarak bildirildi. Ülkemizde en sık görülen ilk 5 kanser türü, akciğer, meme, kolorektal, prostat ve tiroid idi. Erkeklerde en yaygın görülen ilk 5 kanser türü akciğer, prostat, kolorektal, mesane ve mide kanseri olup, bunların en az yüzde 40’ının sigara ilişkili olduğu tahmin ediliyor. Kadınlarda en yaygın görülen ilk 5 kanser türü ise meme, tiroidi, kolorektal, akciğer ve rahim kanseridir. Kanser şüphesi taşıyan hastaların en kısa sürede bir uzmana başvurmaları gerekiyor. Erken teşhis hayat kurtarır”

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