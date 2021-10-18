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Kanseri yendi, kalp krizi geçirdi, 102 gün sonra görevine döndü

Denizli’nin Çal ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı ve Çal Belediyespor Kulüp Başkanı Adnan Tatar, geçirdiği rahatsızlığın ardından 102 gün sonra görevine başladı. Tatar, “Her zaman desteğini ve dualarını hissettiğim başta başkanımız Fethi Akcan ve yakınlarım ile sevenlerime teşekkür ediyorum” dedi.

DENİZLİ 18.10.2021, 10:50
Kanseri yendi, kalp krizi geçirdi, 102 gün sonra görevine döndü

Denizli’nin Çal ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı ve Çal Belediyespor Kulüp Başkanı Adnan Tatar, geçirdiği rahatsızlığın ardından 102 gün sonra görevine başladı. Tatar, “Her zaman desteğini ve dualarını hissettiğim başta başkanımız Fethi Akcan ve yakınlarım ile sevenlerime teşekkür ediyorum” dedi.

2014 yılından bu yana Başkan Fethi Akcan’ın yardımcılığını yapan ve aynı anda Çal Belediyespor Kulüp başkanlığı görevini de yürüten Adnan Tatar’a 2016 yılında kalın bağırsak kanseri teşhisi kondu. 1.5 yıllık tedavi sonucu Tatar kanseri yenmeyi başardı. Geçtiğimiz 8 Temmuz’da kardeşi Karani Tatar’ı Diyarbakır’da ziyaret eden Tatar, burada kalp krizi geçirdi. Açık kalp ameliyatı olan Tatar, zorlu tedavi sürecinin ardından tamamen sağlığına kavuştu.

102 gün aradan sonra Çal Belediyesi’ndeki görevine başlayan Adnan Tatar, “Geçirdiğim rahatsızlıklarla mücadelede her zaman başkanımız Fethi Akcan’ın desteğini ve duasını hissettim. Ayrıca, yakınlarım ve sevenlerimin de hep yanımda olduklarını hissettim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yeniden çok özlediğim görevime başlamak beni çok mutlu etti. Halkımızın hizmetinde olmak güzel bir duygu” yorumunda bulundu.

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