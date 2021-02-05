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Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor

Özel Denizli Tekden Hastanesi akademisyen doktorlarından Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Öztürk 4 Şubat Kanser Günü kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Erken teşhisin tedavi açısından önemli olduğunu ifade eden Dr. Öztürk, “Kanserden değil geç kalmaktan korkmamız gerektiğini vurgulamamız gerekir" dedi.

DENİZLİ 05.02.2021, 11:28
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Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor

Özel Denizli Tekden Hastanesi akademisyen doktorlarından Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Öztürk 4 Şubat Kanser Günü kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Erken teşhisin tedavi açısından önemli olduğunu ifade eden Dr. Öztürk, “Kanserden değil geç kalmaktan korkmamız gerektiğini vurgulamamız gerekir" dedi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi, vatandaşların kansere olan yanlış düşüncelerini kırmak için çalışmalarına devam ediyor. Özel Denizli Tekden Hastanesi akademisyen doktorlarından Doç. Dr. Mustafa Öztürk, kanser ile ilgili erken teşhisin ve korona virüs aşısını hastaların olup olmayacağı ile ilgili bilgiler verdi. Erken teşhiste hastanın yüzde 95’lere kadar hastalıklardan arındırma imkanının olduğunu belirten Dr. Öztürk, "Pandemi dolayısıyla birçok kişinin şikayetleri olmasına rağmen korku nedeniyle sağlık kuruluşuna başvurmalardaki gecikmeler tedavi sürecini olumsuz etkilemektedir. Yaşadıkları belirtileri ya da ağrıları göz ardı ederek bir hekime başvurmaması zamanında müdahale yapılamadığı için kanserin ilerlemesine sebep oluyor. Erken teşhis kanserde önemli bir aşamadır. Kanserin erken dönemde teşhis edildiği durumlarda neredeyse yüzde 95’lere varan hastalıktan arındırma imkanımız varken ileri evre bir kanserde bu oran gerilemektedir. Kanserden değil geç kalmaktan korkmamız gerektiğini de vurgulamamız gerekir. Kolonoskopi, mamografi gibi tetkiklerin erken teşhis amaçlı belirli dönemlerde yapılması gerekmektedir" dedi.

“Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık rastlanan kanser türleri meme”

Kanserin belirtileri hakkında bilgi veren Doç. Dr. Mustafa Öztürk "Erken teşhis için şunu da vurgulamakta fayda var. Ailede kanser öyküsü varsa risk artışı söz konusu olduğu için mutlaka belirli dönemlerde gerekli teşhislerin yapılması önemlidir. Örneğin anneniz eğer 40 yaşlarında meme kanserine yakalandıysa sizin de 30’lu yaşlarda tarama testlerine başlamanız gerekmektedir. Tüm kanserleri düşündüğümüz zaman erken teşhiste yüzde 80’e kadar iyileşme söz konusudur. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık rastlanan kanser türleri meme, prostat, akciğer ve kolon kanserleridir. Bu tür kanserlerin belirtileri tutulan organa göre değişiklik arz etmektedir. Örneğin akciğer kanserinde hasta daha çok öksürük, kanlı balgam, yan ağrıları, sırt ağrıları gibi şikayetlerle gelirken mide ve pankreas kanserlerinde daha çok karın ağrıları, sırt ağrıları veya zayıflama gibi belirtileri olmaktadır. Kolon kanserinde genelde kabızlık ve kanamanın etkisi ile beraber hastada ciddi halsizlik belirtileri oluşurken, meme kanserinde ele gelen kitle, meme başında kanlı akıntı gibi bulgular söz konusudur" ifadelerini kullandı.

“Şikayetler olmazsa bile tedbir amaçlı kanser taraması yapılması gerekir”

Sağlığın riske atılmaması adına tarama yapılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Öztürk "Kanser hastalığının metastaz yaptığı yerlere göre de bu semptomlar değişebilir. Mesela beyne metastaz yaptığı durumlarda bulantı, kusma, baş ağrısı şeklinde bulgularla da hasta karşımıza çıkabilir. Herhangi bir şikayet olmasa da erken teşhis amaçlı kanser taraması yapılmalıdır. Zaman kaybetmeden kanserde teşhise ulaşmak ve gerekli tedaviyi uygulamak yaşam kurtarıcıdır. Sağlığımızı riske atmadan, bir şikayetimiz olmasa bile ailede kanser öyküsü varsa ya da tedbir amaçlı kanser taramalarının yapılması gerekir” şeklinde konuştu.

“Kanser tedavisi bittikten 1 ay sonra aşı yapılması kanser hastaları için önerilmektedir”

Kanser hastalarının korona virüs aşısını yapılıp yaplmadığı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Mustafa Öztürk, "İmmün bağışıklığının sağlanması açısından tüm bireylerin korona virüs aşısı yaptırması gerekir. Aktif kanser tedavisi gören hastalarda bu tür aşıları kanser tedavisi bitene kadar ertelemekte fayda var. Kanser tedavisi bittikten 1 ay sonra aşı yapılması kanser hastaları için önerilmektedir. Kanserle mücadelede ülkemizde önemli adımlar atılmakta. Biz de Özel Denizli Tekden Hastanesi olarak, Onkoloji Merkezimizde gerekli tedbirleri alarak hastalarımıza tüm dünyada geçerli olan kemoterapi akıllı molekül ve immünoterapi yöntemlerini SGK geri ödemesi kapsamında uygulamaktayız” diye konuştu.
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