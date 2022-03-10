Kanser tarama tırında yüzlerce teşhis konuldu

Denizli’nin Çardak ilçe merkezinde kanser taramaları yapan İl Sağlık Müdürlüğü Mobil Kanser Tarama Tırı, ilçe genelinde tarama çalışmalarına devam ediyor.

Denizli’de, kanserle mücadelede önemli bir yer tutan ve Denizli’de en ücra noktalara kadar giderek vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapan Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Mobil Kanser Tarama Tırı, hayırseverler tarafından alınmış, gerekli tıbbi donanımı Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmıştı. İlk Tavas İlçesi’nde sonra sırasıyla Çameli ve Çardak ilçe merkezinde kanser taramaları gerçekleştiren Mobil Tır, bugünden itibaren de Çardak İlçesi Gemiş Mahallesi’nde kanser taramalarına başladı.

Diğer illere örnek teşkil ediyor

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, kanserde erken teşhis ve etkin tedavi için kanser taramalarının düzenli ve zamanında yaptırılmasının önemli olduğunu vurgulayarak mobil kanser tarama tırı ile taramaları vatandaşın ayağına götürdüklerini söyledi. Öztürk; “Kanser hem dünya hem ülkemiz için ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Düzenli yapılan erken tanı amaçlı kanser taramaları, kanserden korunma ve erken tanının en önemli parçasıdır. Denizli’de Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde kanser taramaları ücretsiz yapılabilmektedir. Denizli’nin hizmetine sunduğumuz diğer illere de örnek teşkil eden tırımızda; mamografi çekiminin yanı sıra kolon ve serviks kanseri taramaları da yapılabilmekte olup 2021 yılında Tavas ve Çameli İlçelerimizde yerinde taramalar yapmıştık. Tavas’ta 2 bin 587 kadına mamografi çekilip 9 kadına meme kanseri tanısı konulmuş olup 67 kadına da serviks kanseri taraması yapılmıştı, Çameli’de ise 763 kadına mamografi çekilip 1 kadına meme kanseri tanısı konulmuş, 208 kadına da serviks kanseri taraması yapılmıştı. Bu yıl Şubat ayında ise Çardak İlçe Merkezinde konuşlandırılan tırımız ile 844 kadına mamografi çekildi, 54 kadın ileri teşhis merkezine yönlendirilmek üzere sevk edildi, 214 kadına da serviks kanseri taraması yapıldı. Bugün de Mobil Kanser Tırımız, Çardak İlçesi Gemiş Mahallemizde taramalarına başladı. Mobil Kanser Tarama Tırımız, Gemişli vatandaşlarımızı bekliyor. Siz yeter ki sağlığınıza vakit ayırın, biz size geliriz, kanser taramalarınızı düzenli yaptırın” diye konuştu.