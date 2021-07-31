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Kamu arazisinde kenevir yetiştirirken suçüstü yakalandı
Denizli’nin Buldan ilçesinde kendi bahçesinde ve kamu arazisinde kenevir yetiştiren şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
DENİZLİ 31.07.2021, 17:40
Denizli’nin Buldan ilçesinde kendi bahçesinde ve kamu arazisinde kenevir yetiştiren şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Buldan ilçesi Bostanyeri Mahallesi Karadere mevkiinde kendi bahçesi ve kamu arazisinde M.A.’nın kenevir yetiştirdiğine dair jandarma ekipleri bilgi aldı. Harekete geçen ekipler başarılı operasyon sonucu M.A.’yı suçüstü yakaladı. Yaklaşık 25 kök hint kenevirine el konulurken, ekipler M.A.’yı gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.