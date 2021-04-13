Kalp Sağlığı Haftası’nda sağlıklı kalp önerileri

Denizli Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İbrahim Oğuz, “12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası” dolayısıyla açıklamada bulunarak kalp hastalıklarının dünyada ve ülkemizde ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldığını ve kalp sağlığını korumaya yönelik önerilerde bulundu.

Denizli Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İbrahim Oğuz, “12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası” dolayısıyla kalp sağlığını korumaya yönelik bilgiler verdi. Kalp Haftasında, kalp sağlığı hakkında toplumun bilinçlendirilmesi, bireylere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması ve toplumdaki tüm bireylerin kalp hastalıkları hakkındaki farkındalığının arttırılmasının amaçlandığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. İbrahim Oğuz, kalbin yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürmemize yarayan en önemli organımız olduğunu ifade etti. Oğuz, kalp hastalıklarında yaş ve ailede kalp hastalığı öyküsü gibi değiştirilemeyen risk faktörleri olmasına karşın sağlıksız beslenme, obezite, hareketsiz yaşam, sigara, kontrolsüz diyabet hastalığı, stres, yüksek kan basıncı ve yüksek kan kolesterolü gibi kontrol altına alınabilir, değiştirilebilir birçok risk faktörünün de bulunduğunu söyledi.

Sağlıklı kalp için bu öneriler önemli

Kalp damar hastalıklarından korunmada sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesinin ve uygulanmasının önemine vurgu yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oğuz, sağlıklı kalpler için şu önerilerde bulundu; “Sağlıklı beslen, özellikle işlenmiş gıdalar, rafine şeker, yağlı ve unlu gıdaların beslenmedeki yeri azaltılmalı ve akdeniz tipi beslenmedeki gibi taze meyve sebze balık ürünlerinin yeri artırılmalıdır. Günlük tuz tüketimi sınırlandırılmalıdır. Harekete geç, düzenli egzersiz yapmak, fazla kilonun kontrol altına alınmasını sağladığı gibi kan basıncını düşürerek, stresi azaltarak kalp hastalıkları riskini azaltmaktadır. Kilonu kontrol et, fazla kilolar sadece kalp hastalığı değil birçok hastalığın arka plandaki etmenlerdendir. Kilomuzu kontrol altına alarak kalp hastalıklarından korunmak mümkündür. Sigarayı bırak, sigara ve tütünlü mamüller hem kandaki oksijen seviyesini azaltır hem de damar hücrelerine zarar vererek kalp hastalılarına neden olmaktadır. Sigara bıraktıktan sonra bile etkileri devam etmektedir. Bu nedenle ne kadar erken bırakılırsa o kadar risk daha çok azalmaktadır. Kontrol Ol, erişkinlerde hiçbir şikayeti olmasa bile en azından bir kez kan şekeri, kan yağları ve biyokimya testlerinin yapılması, kan basıncının ölçülmesi önerilmektedir. Özellikle diyabet, hipertansiyon ve kan yağları yüksekliği olan hastaların belirli aralıklarda kontrol olmaları ve tedavilerinin düzenlenmesi gerekmektedir” dedi.

“Covid19 salgınıyla hayatımızda birçok yeni risk ortaya çıkmıştır”

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İbrahim Oğuz, kalp hastalıkları olanların korona virüs salgınından daha fazla olumsuz etkilenebileceğini sözlerine ekleyerek bu hastalara özellikle tedbirlere uymaları konusunda uyarıda bulundu. Oğuz; “Özellikle Covid19 salgınıyla hayatımızda birçok yeni risk ortaya çıkmıştır. Diğer kronik hastalıkları gibi kalp hastalığı olanların salgından etkilenmemesi için Maske-Mesafe-Hijyen kurallarına uyulması, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenerek bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekmektedir. Sadece yaşam alışkanlıklarımızda yapacağımız küçük değişikliklerle kendimizin ve sevdiklerimizin kalp hastalığı riskini azaltabiliriz” şeklinde konuştu.