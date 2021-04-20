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Kalevi Cenk Gönen son anda kadroya dahil edildi
Denizlispor, Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maç kafilesine kaleci Cenk Gönen’i de ekledi.
DENİZLİ 20.04.2021, 13:59
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Denizlispor, Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maç kafilesine kaleci Cenk Gönen’i de ekledi.Denizlispor, yarın saat 16.00’da Eryaman Stadyumu’nda oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlarken maç kafilesinin açıklanmasının ardından sakatlığı bulunduğu belirtilen kaleci Cenk Gönen’de eklendi. Maçta forma giyip giymeyeceği ise maç saatinde netlik kazanacağı açıklandı.