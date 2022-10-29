Kale’nin yöresel ürünleri görücüye çıktı

Denizli’nin Kale ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Yöresel Ürün ve Sanat Festivali çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Denizli’nin Kale ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Yöresel Ürün ve Sanat Festivali, yoğun katılımın olduğu törenle başladı. Çarşı Meydanı’nda düzenlenen festivaldeki törene, ilçe protokolün yanı sıra çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. 28-29 ve 30 Ekim 2022 tarihlerinde devam edecek festivalin, Kale ilçesinde üretilen ürünlerin tanıtılması amaçlanıyor. Yoğun ilgi gören festivalde biber, turşu, kuru bakliyat, tarım ürünleri ve el sanatları gibi ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Festival çerçevesinde bugünkü yapılacak programda fener alayı ile havai fişek gösteriler yer alacak. Yarın ise festival stand gezileriyle sona erecek.