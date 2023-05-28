Kaldırımdaki ağaca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ağaca çarptıktan sonra takla atması sonucu ters vaziyette duran otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Üniversite Caddesi’nde seyir halinde olan Yılmaz Kartav idaresindeki 20 U 3469 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Çapmanın etkisiyle araç takla atması sonucu ters vaziyette devrilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Kartav’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kartav’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.